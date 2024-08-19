Агентство оборонных закупок поставило 150 пикапов для ВСУ: сколько потратили денег

Агентство оборонных закупок Минобороны поставило для военных 154 пикапа Great Wall Wingle 5 по результатам закупок в системе Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что автомобили могут взять на борт до 5 человек и груз массой до 1 тонны, а также способны буксировать прицеп массой 850 килограммов. В кузове можно разместить до 4 человек личного состава и дополнительное оборудование под вооружение.

В тендерах на закупку пикапов соревновались 11 участников. Поставщик победил с ценой 996 тыс. грн за авто, включая НДС. Общая сумма заключенных контрактов — 153 млн грн, из которых примерно 40 млн грн составляют пошлины, налоги и сборы, которые вернутся в бюджет страны.

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Пикапы имеют полный привод и дизельный двухлитровый двигатель мощностью 143 лошадиные силы, соответствующий стандарту ЕВРО-4 и соединенный с 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Напомним:

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В Министерстве обороны был допущен к поставке для ВСУ шведский бронетранспортер PbV 302.

С начала войны, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад.

Экономическая правда.