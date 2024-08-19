Одесский припортовый завод" объявил повторный тендер на закупку газа на 4 млрд

АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) 15 августа объявило повторный тендер на закупку природного газа для нужд предприятия.

Об этом сообщает отраслевое издание ExPro со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Согласно сообщению, ОПЗ планирует приобрести 242,557 млн ​​куб м природного газа с ожидаемой стоимостью 4,185 млрд грн (с НДС).

Ожидаемая цена газа составляет 17254 грн/тыс куб м (с НДС). Торги пройдут 22 августа, а срок поставки газа – до конца 2024г.

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Издание напомнило, что 25 июля прошел предварительный тендер по покупке 251,811 млн куб м природного газа на сумму 4,13 млрд грн.

Несмотря на сообщения о победе в тендере ООО "Агроторггрупп" или "Вилбур Коммодитиз", ОПЗ отменил закупку.

В течение 20 рабочих дней с момента оглашения результатов июльского аукциона, ОПЗ должен был заключить коммерческое соглашение с новым поставщиком. В случае нарушения срока, результаты торгов должны быть аннулированы, а ОПЗ должен был объявить новый конкурс, что и было сделано.

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Как отмечает издание, по сообщениям участников рынка, ОПЗ намеревался возобновить полноценную работу до конца лета. Тем не менее, в связи с объявлением нового тендера, вероятно, начало работы завода может перенестись на осень.

Напомним:

Завод был остановлен в 2021 году на фоне высоких цен на природный газ в Украине. Тогда завод работал уже более 2 лет по давальческой схеме с ООО "Агро Газ Трейдинг" (АГТ). За время работы АГТ поставило для ОПЗ почти 1,4 млрд куб м природного газа. Уже в 2023 г. НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 гг. завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых ОПЗ.

ОПЗ является крупнейшим химическим предприятием страны и одним из крупнейших потребителей природного газа.