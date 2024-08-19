Сколько средств генерируют компании Roshen Порошенко-младшего: статистика

По результатам первого полугодия 2024 года три украинские компании корпорации Roshen нарастили свои выручки.

Об этом свидетельствуют данные YouControl, пишет Forbes Ukraine.

Так, основная компания группы, "Кондитерская корпорация "Рошен", за этот период увеличила выручку почти на 15% до 15,8 млрд грн, а прибыль выросла на 13% до 2,9 млрд грн.

Киевская кондитерская фабрика "Рошен" также нарастила выручку на 11% - до 648,2 млн грн, однако ее прибыль упала почти на 92% - примерно до 5 млн грн против 59,5 млн грн в первом полугодии 2023 года.

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Бисквитный комплекс "Рошен" в первом полугодии 2024 года не вышел в плюс: выручка снизилась на 41% до 161 млн грн, а предприятие перешло из статуса прибыльного в убыточное с потерями 59,7 млн грн.

Винницкая кондитерская фабрика уменьшила выручку на 1% до 1,16 млрд грн и осталась убыточной с потерями в 45,1 млн грн за январь-июнь этого года.

Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен" сократила выручку на 9% до 208,7 млн грн, а ее прибыль уменьшилась на 80% до 3,1 млн грн.

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Винницкий молочный завод "Рошен", который является основным поставщиком сырья для фабрик корпорации, увеличил выручку на 10% до 1,9 млрд грн, а прибыль - на 7% до 122 млн грн.

Справка. Конечный бенефициар юридических лиц Roshen - Алексей Порошенко, сын Петра Порошенко. В целом Порошенко-младший владеет около 40 украинскими компаниями, свидетельствуют данные "Опендатабот".

Напомним:

Лидеры перерабатывающей промышленности Украины в 2023 году увеличили доход на 23%. Более трети в этой сфере заработали компании из группы СКМ Рината Ахметова, а наибольшую чистую прибыль получил Roshen Алексея Порошенко.

Экономическая правда.