К поставке для ВСУ допустили шведский БТР с авиационной пушкой
В Министерстве обороны допустили к поставке для ВСУ шведский бронетранспортер PbV 302.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Бронетранспортер весом более 13 тонн имеет широкие гусеницы, что позволяет ему двигаться по сложному бездорожью, мягким и сыпучим грунтам, в частности, по болоту и пескам, а также преодолевать водные препятствия.
Вооружен шведский бронетранспортер 20-мм автоматической пушкой Hispano-Suiza, которая устанавливалась также и на самолеты.
Шведские PbV 302 также имеют дополнительное усиление бронирования внутренним противоосколочным подбоем и внешними керамическими элементами. Лобовая броня выдерживает прямое попадание 20-миллиметрового снаряда.
Гусеничный шведский БТР имеет дизельный двигатель мощностью 270 лошадиных сил, разгоняющий боевую машину до скорости более 60 километров в час.
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Напомним:
С начала большой войны, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад.