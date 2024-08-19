Метро Токио готовят к выходу на биржу: крупнейшее IPO за 6 лет

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Япония готовит к выводу на биржу Токийское метро с оценкой 4,6 млрд долл.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство Японии и власти Токио готовят к выводу на биржу Токийское метро. IPO запланировано на октябрь и ожидается, что в результате публичного размещения акций метро получит рыночную оценку в 4,7 млрд долл.

Отмечается, что это будет крупнейшее IPO в Японии с 2018 года, когда на биржу вышло телекоммуникационное подразделение SoftBank Group с оценкой 23,5 млрд долл.

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Токийское метро принадлежит японскому правительству (53,4%) и администрации метрополии Токио (46,6%). По словам источников, владельцы метро планируют в течение недели организовать встречу брокерских компаний для обсуждения вопросов IPO и ожидают получить одобрение листинга от Токийской фондовой биржи уже в середине сентября.

Сейчас метро Токио перевозит 6,5 млн пассажиров ежедневно. Протяженность путей - 195 км.

Компания-оператор метро занимается не только перевозкой пассажиров, но и работает на рынке недвижимости и в розничной торговле. За прошлый финансовый год (закончился в марте 2024 года) компания получила 312 млн долл чистой прибыли.

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Японское правительство планирует использовать средства от IPO на погашение облигаций реконструкции, выпущенных после землетрясения и цунами 2011 года.

Экономическая правда.