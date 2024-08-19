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В суде оправдали экс-директора оборонного завода, которого обвиняли в получении взятки

Понедельник, 19 августа 2024, 13:20 - Виктор Волокита

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко. 

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, осуществил безосновательную оплату ООО "Оптимумспецдеталь" на сумму более 4 млн грн за поставку товаров военного назначения, после чего получил от фактического руководителя "Оптимумспецдетали" более 2,44 млн грн неправомерной выгоды.

Как говорится в сообщении, САП обжалует оправдательный приговор директору госпредприятия в оборонной сфере. 

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Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении директору предприятия концерна "Укроборонпром" в коррупции и недекларировании недвижимости за рубежом.

Досудебное расследование установило, что чиновник получил от лиц, связанных с ООО "Оптимумспецдеталь", "откат" в 2,44 млн грн за сокрытие махинаций с безосновательной оплатой за поставку товаров военного назначения в пользу компании.

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Несмотря на то, что фактически поставки не происходили, госпредприятие перечислило на счета общества более 4 млн гривен.

прокуратура взятка
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