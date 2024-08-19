Госбюджет получил 1,5 миллиарда от приватизации с начала года

Фонд государственного имущества Украины обеспечил за 7 месяцев 2024 года почти 1,5 млрд грн поступлений в бюджет от приватизации.

Об этом говорится в анализе результатов деятельности ФГИУ, обнародованном нардепом Ярославом Железняком.

"За период с 1 января 2024 года по 31 июля 2024 года от приватизации объектов государственной собственности в государственный бюджет Украины перечислено 1 449 705 191,09 грн", - говорится в сообщении.

В частности, в июле сумма поступлений в бюджет от приватизации составила 399,04 млн грн.

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Отмечается, что за 7 месяцев года новый владелец был найден для 234 объектов государственной собственности, из которых в июле - для 19.

Напомним:

"Запорожский производственный алюминиевый комбинат", когда-то единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью более 100 тыс. тонн в год, выставили на продажу.

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Фонд государственного имущества презентовал онлайн-сервис, который позволяет бесплатно получить справку о стоимости своей недвижимости.

Фонд госимущества (ФГИУ) получил в управление акции Запорожского производственного алюминиевого комбината (ЗАлК), которые ранее принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Экономическая правда.