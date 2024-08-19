Нацбанк обновил курс гривны: сколько стоят доллар и евро после выходных

По состоянию на 19 августа Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 16 копеек, евро же подешевело на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,21 грн, евро - 45,29 грн (на 18 августа доллар - 41,13 грн, евро - 45,30 грн).

На 12:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,45 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,45 - 45,65 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,10 - 41,50 грн (курс на 18 августа - 41,075 - 41,495 грн);

Евро - 45,10 - 45,70 грн (курс на 18 августа - 45,00 - 45,60 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;

Ощадбанк - 41,00 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,55 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,494 грн за доллар, monobank - 41,490 грн.

Экономическая правда.