Все разделы
Укр / Рус

Украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через "Дію"

Понедельник, 19 августа 2024, 12:00 - Алексей Артемчук
 

За время существования услуги брака через "Дію" украинцы воспользовались ею более 30 тысяч раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Уже более года как молодожены в Украине пользуются услугой по подаче заявления о государственной регистрации брака через портал "Дія". Так, с начала официального запуска сервиса более 30 тысяч пар воспользовались возможностью подать заявления онлайн. 

Отмечается, что это позволяет женихам уделять больше времени друг другу и непосредственной подготовке к свадебному дню - менее чем за 15 минут вы можете выбрать место, время и формат церемонии.

Реклама:

Также напомним, что подать заявление может каждый гражданин Украины с 18 лет при наличии электронной подписи.

Как подать заявление?

  • Авторизуйтесь на портале "Дія".
  • Нажмите Услуги - Семья - Заявление о браке.
  • Заполните заявление и выберите детали церемонии.
  • Отправьте заявление жениху/невесте для заполнения данных о себе, уплаты административного сбора и подписания электронной подписью.
  • Далее вам вернется заявление. Вы также должны подписать его Дія.Подписью или иным КЭПом.

Вскоре планируется полная цифровизация процесса государственной регистрации брака, предусматривающая перевод всех этапов этой процедуры в электронный формат. Продолжаем способствовать внедрению цифровых решений, которые способствуют развитию государственных услуг и улучшению качества электронного сервиса в социальной сфере.

Реклама:

В сообщении добавляют, что услуга заявление о браке на портале Дія реализуется Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA

Напомним:

В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени. 

Минцифра Мінюст технології
Реклама:
Материалы по теме
Интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать до 100% работников 16 августа 2024, 17:27
Через "Дію" забронировали около 160 тысяч работников: где больше всего 14 августа 2024, 18:35
В Украине запустят градостроительный кадастр на госуровне: когда заработает  13 августа 2024, 16:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте