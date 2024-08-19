Украинцы более 30 тысяч раз подали заявления о браке через "Дію"

За время существования услуги брака через "Дію" украинцы воспользовались ею более 30 тысяч раз.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Уже более года как молодожены в Украине пользуются услугой по подаче заявления о государственной регистрации брака через портал "Дія". Так, с начала официального запуска сервиса более 30 тысяч пар воспользовались возможностью подать заявления онлайн.

Отмечается, что это позволяет женихам уделять больше времени друг другу и непосредственной подготовке к свадебному дню - менее чем за 15 минут вы можете выбрать место, время и формат церемонии.

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Также напомним, что подать заявление может каждый гражданин Украины с 18 лет при наличии электронной подписи.

Как подать заявление?

Авторизуйтесь на портале "Дія".

Нажмите Услуги - Семья - Заявление о браке.

Заполните заявление и выберите детали церемонии.

Отправьте заявление жениху/невесте для заполнения данных о себе, уплаты административного сбора и подписания электронной подписью.

Далее вам вернется заявление. Вы также должны подписать его Дія.Подписью или иным КЭПом.

Вскоре планируется полная цифровизация процесса государственной регистрации брака, предусматривающая перевод всех этапов этой процедуры в электронный формат. Продолжаем способствовать внедрению цифровых решений, которые способствуют развитию государственных услуг и улучшению качества электронного сервиса в социальной сфере.

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В сообщении добавляют, что услуга заявление о браке на портале Дія реализуется Минцифрой совместно с Министерством юстиции Украины при поддержке Европейского Союза в рамках проекта EU4DigitalUA

Напомним:

В Украине поженились первые пары с помощью приложения "Дія".

В "Дії" начали тестирование новых функций - стало доступно подтягивание в смартфон свидетельства о рождении, бракосочетании, разводе и смене имени.