На Харьковщине в результате обстрела существенно пострадала энергетическая инфраструктура
Понедельник, 19 августа 2024, 09:58 -
В результате вражеского обстрела Казачьей Лопани Дергачевского района Харьковской области в ночь с 18 на 19 августа существенно пострадала энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Сейчас без электроснабжения остаются Казачья Лопань, Новая Казачья, Цуповка и Дубовка. Речь идет о более 1000 абонентов.
"Работники Харьковоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления электросети", - сообщил Задоренко.
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Экономическая правда
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