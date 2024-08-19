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На Харьковщине в результате обстрела существенно пострадала энергетическая инфраструктура

Понедельник, 19 августа 2024, 09:58 - Виктор Волокита

В результате вражеского обстрела Казачьей Лопани Дергачевского района Харьковской области в ночь с 18 на 19 августа существенно пострадала энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Сейчас без электроснабжения остаются Казачья Лопань, Новая Казачья, Цуповка и Дубовка. Речь идет о более 1000 абонентов.

"Работники Харьковоблэнерго делают все возможное для скорейшего восстановления электросети", - сообщил Задоренко.

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Экономическая правда

Харков энергетика электроэнергия
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