В Ливане произошел тотальный блэкаут

В Ливане произошло "полное отключение электроэнергии" по всей стране после того, как государственная энергетическая компания заявила, что у нее закончился газойль.

Источник: Bloomberg

Детали: Отключение света произошло на фоне усиления обстрелов между Хезболлой и Израилем.

Ливанская компания Electricite Du Liban заявила, что последний энергоблок электростанции в Захране был "принудительно выключен", и что отключение электроэнергии повлияет на аэропорт, порты, водяные насосы, канализационные системы и тюрьмы страны, сообщило в субботу ливанское государственное Национальное информационное агентство.

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В EDL заверили, что как только мазут будет поставлен, работа блоков электростанции возобновится, и впоследствии электроэнергия и электроснабжение будут постепенно восстановлены до прежнего уровня.

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Ливана Валид Фаяд сообщил, что свет в стране вернется в течение 24-48 часов.

Напомним:

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Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности перед возможным ответным ударом со стороны Ирана и Хезболлы. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в четверг провел совещание, на котором оценил подготовку командования Армии обороны Израиля.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство в Тегеране лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Украинская правда