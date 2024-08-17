Сколько денег не хватает Украине? Дефицит бюджета, помощь партнеров и перспективы на 2025 год
Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в июле со специальной темой: "Сколько денег не хватает Украине? Дефицит бюджета, помощь партнеров и перспективы на 2025 год".
Из-за задержки военной помощи от США, правительство было вынуждено переместить оборонные расходы с конца года на "сейчас". В частности в результате этого в бюджете образовалась дыра в $12 млрд, а власть заговорила о повышении налогов.
На событии совместно с представителями правительства и парламента мы обсудим, где найти средства, чтобы перекрыть бюджетный разрыв, сколько иностранного финансирования еще должно поступить в этом году и какие перспективы на 2025 год.
Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за последний месяц.
Мероприятие состоится 20 августа в 17:00 на платформе Zoom. Регистрация на событие доступна по ссылке.
Расписание события:
17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;
17:05 - 17:30 Обзор украинской экономики в июле, команда ЦЭС;
17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники:
- Елена Белан, директор аналитического департамента и главный экономист Dragon Capital;
- Ольга Зыкова, заместитель министра финансов Украины;
- Владимир Цабаль, секретарь комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины.
Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.
Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.
Медиапартнер мероприятия 一 Экономическая правда