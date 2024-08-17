Центр экономической стратегии (ЦЭС) совместно с German Economic Team (GET) приглашают вас присоединиться к обзору экономики в июле со специальной темой: "Сколько денег не хватает Украине? Дефицит бюджета, помощь партнеров и перспективы на 2025 год".

Из-за задержки военной помощи от США, правительство было вынуждено переместить оборонные расходы с конца года на "сейчас". В частности в результате этого в бюджете образовалась дыра в $12 млрд, а власть заговорила о повышении налогов.

На событии совместно с представителями правительства и парламента мы обсудим, где найти средства, чтобы перекрыть бюджетный разрыв, сколько иностранного финансирования еще должно поступить в этом году и какие перспективы на 2025 год.

Традиционно экономисты ЦЭС осмотрят основные изменения в экономике страны за последний месяц.

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Мероприятие состоится 20 августа в 17:00 на платформе Zoom. Регистрация на событие доступна по ссылке.

Расписание события:

17:00 - 17:05 Вступительное слово, Гарри Полушкин, проектный менеджер GET в Украине;

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17:05 - 17:30 Обзор украинской экономики в июле, команда ЦЭС;

17:30 - 18:30 Обсуждение специальной темы. Приглашенные участники:

Елена Белан, директор аналитического департамента и главный экономист Dragon Capital;

Ольга Зыкова , заместитель министра финансов Украины;

Владимир Цабаль , секретарь комитета по вопросам бюджета в Верховной Раде Украины.

Модератор: Глеб Вышлинский, исполнительный директор ЦЭС.

Событие будет проходить на украинском языке с параллельным переводом на английский.

Медиапартнер мероприятия 一 Экономическая правда