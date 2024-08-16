Минэкономики запустило дашборд для мониторинга выполнения программы Ukraine Facility
Министерство экономики Украины запустило дашборд, созданный для мониторинга процесса реализации Плана Украины по программе Ukraine Facility от ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Инфопанель отныне доступна на веб-портале Минэкономики, а также на сайте www.ukrainefacility.me.gov.ua.
"Тематическая инфопанель позволит правительству, международным партнерам, а также бизнесу и общественности отслеживать процесс выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility.
В частности пользователям доступны фильтры, которые позволяют отображать индикаторы в соответствии с направлениями, исполнителей, сроков реализации и достигнутого прогресса", - говорится в сообщении.
"Отныне каждый желающий может в режиме онлайн отслеживать эффективность работы правительства в этом процессе.
Инфопанель станет особенно полезной для представителей общественности и медиа, которые смогут напрямую следить за принятием важных инициатив", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
Дашборд разработала компания "Алинеа Интернешнл Лтд." в рамках проекта международной технической помощи Правительства Канады "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe).
Для мониторинга ресурс использует данные, полученные Минэкономики от исполнителей мероприятий в процессе координации выполнения Плана Украины.
Напомним:
13 августа в Государственный бюджет Украины поступило 4,2 млрд евро от ЕС. Средства являются частью макрофинансовой помощи ЕС в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.