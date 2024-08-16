Япония заказала у украинских компаний технику для разминирования, которую передаст ГСЧС

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) заказало у украинских производителей технику для нужд гуманитарного разминирования, которую планирует передать Госслужбе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в рамках долговременного партнерства.

Об этом сообщает Минэкономики.

Отмечается, что JICA заказало изготовление 12 микроавтобусов у украинского предприятия "Черкасский автобус". Технику планируют передать для нужд ГСЧС в ноябре этого года.

Также JICA заказала у компании "ТРАНС-АВТО-Д" изготовление 8 прицепов для перевозки машин для разминирования.

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"На украинских предприятиях прицепы монтируют на грузовики компании IVECO, после чего их передают саперам ГСЧС.

Четыре таких грузовика Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила в июле, передача еще четырех планируется на сентябрь", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что заказанная техника является частью более широкого пакета поддержки JICA для ГСЧС в рамках долгосрочного сотрудничества.

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Закупка у украинских производителей техники и оборудования для разминирования происходит в рамках инициативы Made in Ukraine в рамках Секторальной рабочей группы, добавили в Минэкономики.

"Япония является одним из ключевых партнеров Украины в гуманитарном разминировании. Объем финансирования проектов по противоминной деятельности в Украине составляет более 70 миллионов долларов.

Эти средства в основном идут на закупку оборудования и техники и развитие способности сферы противоминной деятельности в Украине. В частности, в июле Япония передала ГСЧС четыре машины для разминирования", - говорится в сообщении.

"Япония будет продолжать поиск наилучшего сочетания форматов "Сделано в Японии" и "Сделано в Украине", чтобы гарантировать, что в Украину будет передаваться только оборудование и транспортные средства высокого качества.

Япония будет поддерживать и работать с Украиной и ее народом до тех пор, пока не будет обезврежена последняя мина, и все украинцы смогут свободно ходить, не боясь взрывоопасных предметов", - сказал посол Японии Кунинори Мацуда.

Экономическая правда