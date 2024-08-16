Fortnite возвращается на iPhone в ЕС и на Android по всему миру

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Многопользовательский "шутер" Fortnite снова доступен на iPhone в Европейском Союзе и во всем мире на устройствах Google Android после четырехлетнего перерыва, после законодательных мер ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

В августе 2020 года Apple и Google удалили Fortnite, разработчиком которой является Epic Games, из своих магазинов приложений за нарушение их правил, запустив платежную функцию, что повлекло несколько судебных исков, которые оспаривали их правила взимания до 30% комиссионных за платежи.

На момент запрета Fortnite насчитывал 116 миллионов пользователей на платформе Apple. Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) позволяет Epic запустить свой игровой магазин на территории блока, хотя Apple все еще блокирует доступ пользователей за пределами Европы к Fortnite и своему игровому магазину, заявили в компании.

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"Мы очень благодарны Европейской комиссии за то, что она не только приняла DMA и позволила конкуренцию между магазинами, но и крепко держала Apple и Google за ноги, чтобы они не могли просто препятствовать конкуренции", - заявил журналистам генеральный директор Epic, Тим Суини.

Epic ожидает, что до конца года добавит 100 миллионов новых мобильных пользователей.

Напомним:

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Компания Apple 5 августа заявила, что одобрила приложение Epic Games для онлайн-магазина игр на iPhone и iPad в Европе, на фоне судебного дела между компаниями, которое ведут с 2020 года.

Экономическая правда