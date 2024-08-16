Все разделы
Укр / Рус

В Минагрополитики назвали потери в портах Одессы за год работы зернового коридора

Пятница, 16 августа 2024, 14:21 - Виктор Волокита

Системные военные атаки России на портовую инфраструктуру портов Одессы, где хранятся агропродукты, за год работы зернового коридора нанесли Украине потери в виде уничтоженного оборудования и продукции на $0,5 млрд.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире единого национального телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, продолжаются системные атаки, прежде всего, на портовую инфраструктуру. Там хранится не только зерно. Мы видели прецеденты, когда попадали в емкости для хранения подсолнечного масла и других продуктов".

Если оценить этот период с точки зрения потерь в продукции и непосредственно оборудования, то цифра составляет почти $0,5 млрд", - сказал он.

Реклама:

И.о. министра сообщил, что эти потери фиксируются, и выразил уверенность, что страна-агрессор в будущем должна будет оплатить нанесенный ущерб.

"Исправлено: В новости изменена цифра. Тарас Высоцкий, говоря о потерях, назвав сумму $0,5 млрд, а не $1,5 млрд, как было отмечено ранее"

Напомним:

После открытия Украинского морского коридора за год более 2300 судов зашли в черноморские порты Украины за этот год. Грузооборот составил более 64 млн тонн.

Реклама:

Кроме того, по его словам, около 44 млн тонн зерновых было экспортировано из Украины.

Экономическая правда

порт Одесса Минагрополитики
Реклама:
Материалы по теме
На Закарпатье заработал "сухой порт" 14 августа 2024, 20:41
АМКУ рассматривает соглашение между Гамбургом и швейцарским MSC: возможна монополизация в Украине 8 августа 2024, 11:10
Один из лидеров морских перевозок MSC прибыл в Одессу впервые с февраля 2022 года 8 июля 2024, 16:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте