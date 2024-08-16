Шмигаль назвал три составляющие положительной работы морского коридора

После открытия Украинского морского коридора за год более 2300 судов зашли в черноморские порты Украины за этот год. Грузооборот составил более 64 млн тонн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кроме того, по его словам, около 44 млн тонн зерновых было экспортировано из Украины.

Шмигаль также отметил, что украинские экспортеры увеличили объемы продаж своих товаров на 35% в первом полугодии 2024 года. Страна вышла на довоенные показатели по экспорту.

Реклама:

По его словам, этот результат стал возможен благодаря трем вещам.

"Первое и главное – это успешные действия наших Сил безопасности и обороны в Черном море.

Второе – это уникальная инициатива по страхованию военных рисков для торговых судов, которую мы делаем вместе с международными страховыми компаниями.

Реклама:

Третье – это восстановление украинской портовой инфраструктуры и инвестиции в ее развитие", - отметил Шмигаль.

Напомним:

Россия в одностороннем порядке вышла по черноморской "зерновой инициативе" 17 июля 2023 года.

10 августа 2023 года Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Уже в январе 2024 Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем благодаря функционированию украинского морского коридора.

Экономическая правда