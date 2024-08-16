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Японские акции стали популярными среди трейдеров, как никогда ранее

Пятница, 16 августа 2024, 12:50 - Алексей Артемчук

На прошлой неделе глобальные фонды купили и продали рекордные суммы японских акций.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на Министерство финансов.

Обеспокоенность, вызванная недавним повышением процентной ставки Банком Японии, привела к еще двум записям в книге рекордов: На прошлой неделе были зафиксированы рекордные показатели как притока, так и оттока капитала с фондовых рынков страны.

Общий объем продаж составил 31,3 трлн иен (210 млрд долл), что является самым высоким показателем по крайней мере с 2005 года. Валовые закупки составили 31,9 трлн иен, что также является рекордом за тот же период, что делает их чистыми покупателями.

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Отдельные данные Japan Exchange Group Inc. позже показали, что, включая фьючерсы, иностранные инвесторы были чистыми продавцами, выгрузив 777,2 млрд иен, тогда как внутренние учреждения покупали больше всего с марта 2023 года.

Фондовый индекс Nikkei 225 упал на 12% 5 августа, что стало самым большим процентным падением со времен "черного понедельника" 1987 года, после чего на следующий день отскочил на 10%.

На этой неделе Nikkei подскочил на 8,7%, что стало самым стремительным ростом с апреля 2020 года.

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Напомним:

Фондовый индекс Nikkei, объединяющий крупнейшие компании Японии, упал более чем на 2 000 пунктов, что стало вторым по величине падением в истории.

Япония фондовый рынок акции
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Экономическая правда
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