Цены на нефть растут на оптимизме относительно спроса в США

Цены на нефть росли вторую неделю подряд, поскольку последние новости из США усилили оптимизм относительно спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent на этой неделе выросли примерно на 1,3%, а фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate - примерно на 1,2%.

В пятницу Brent подешевела на 22 цента, или на 0,3%, до 80,82 долл за баррель, а WTI - на 30 центов, или на 0,4%, до 77,86 долл.

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Данные о розничных продажах в США в четверг превзошли ожидания аналитиков, а отдельные данные показали, что на прошлой неделе меньше американцев подали новые заявки на пособие по безработице, что породило новый оптимизм относительно экономического роста США.

Напомним:

Цены на нефть растут на надеждах, что снижение ставок в США увеличит спрос на топливо.

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