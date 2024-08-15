16 августа отключения света не планируются – "Укрэнерго"

В пятницу, 16 августа, меры ограничения потребления электроэнергии не прогнозируются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании добавили, что при изменении ситуации о применении отключений будут сообщать дополнительно.

"Укрэнерго" призвало потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.

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"Не включайте одновременно мощные электроприборы с 18:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Напомним:

На четверг 15 августа отключения электроэнергии не прогнозируются.

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