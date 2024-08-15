Нацбанк выяснит, имеют ли владельцы финучреждений российские паспорта 

Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации.

Об этом сообщил заместитель председателя центробанка Дмитрий Олейник, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии.

Мы "взяли" этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов", - сказал он.

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Речь идет о расследовании журналистов программы "Схемы", которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто займ" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Олейник добавил, что при выводе с рынка 19 июля 2024 года ООО "Даймонд Пей" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

"Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ - ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов", - утверждает замглавы.

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По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.

"Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с "непонятным" следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть", - констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО "Даймонд Пей" и ООО "Финансовая компания „Элаенс" (ТМ „Fondy").

"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пей" и ООО "ФК „Элаенс" связей с российской федерацией", - было сказано на сайте регулятора.