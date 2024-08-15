Суд отменил продажу четырех месторождений глины

Хозяйственный суд Киева признал недействительными результаты четырех аукционов по продаже лицензий на разработку месторождений глины в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет LIGA.net.

Соответственно, признаны недействительными договоры купли-продажи и специальные разрешения на пользование недрами.

Аукционы состоялись в сентябре 2022 года на Prozorro.Продажи.

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Речь идет о Чабановском участке Чабановского месторождения (село Чабановка, Ужгородский район), Оноцком месторождении (село Онок, Береговский район), Зняцивском участке (село Зняцово, Ужгородский район) и Нижнекоропецком месторождении (село Нижний Коропец, Мукачевский район).

Все аукционы состоялись в один день, в каждом из них было по два участника, а проигравшей стороной во всех случаях было ООО "Арт Буд Сервис".

Два аукциона выиграл Майдан-Вильский комбинат огнеупоров, еще два - Полонский завод "Маяк". Обе компании принадлежат одному человеку - Валентину Шеветовскому.

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20 сентября 2023 года Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета признало факт сговора победителей с Арт Буд Сервис по пяти аукционам (пятый касался месторождения каолина в Закарпатской области) и оштрафовало три компании на общую сумму 680 000 грн. Наказанные компании не согласились с решением и обжаловали его в судах.

При рассмотрении дел АМКУ собрал доказательства, свидетельствующие о согласованном поведении компаний при подготовке и участии в аукционах. Выяснилось, что они использовали общий IP-адрес, вели коммуникацию между собой и имели хозяйственные отношения.

Напомним:

"Укрзализныце" не удается вернуть месторождение гранита.

Экономическая правда