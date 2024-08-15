Арбитраж за Каховскую ГЭС: "Укргидроэнерго" объявило тендер на юридические услуги

"Укргидроэнерго" 15 августа объявило закупку услуг по обеспечению юридического представительства в международном арбитраже по вопросам возмещения потерь, вызванных уничтожением Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Укргидроэнерго" напомнило, что после подрыва в июне прошлого года российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС инициировало арбитражное разбирательство против РФ.

В марте 2024 года отправили официальное уведомление правительству и другим официальным лицам РФ о разрешении спора в соответствии с Соглашением между правительствами Украины и России о взаимной защите инвестиций.

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"Как следует из практики разрешения аналогичных споров, рассмотрение этого дела продлится много лет и именно поэтому, компания ожидает получить надежного и профессионального партнера, с которым уверенно будет проходить этот тяжелый, но очень важный процесс, который, в том числе, является необходимым для привлечения к ответственности лиц, виновных в этой катастрофе", - заявили в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что приглашают ведущие национальные и международные юридические компании принять участие в тендере. Предпочтение отдается фирмам с опытом успешного представительства в инвестиционных и международных коммерческих арбитражах.

Тендер запланирован на 17 сентября, ожидаемая стоимость - 364,5 млн грн.

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Напомним:

6 июня 2024 года, через год после того, как российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) на Днепре, "Укргидроэнерго" сообщило, что инициировало процедуру инвестиционного арбитража с Россией для компенсации убытков, причиненных разрушением ГЭС.

Предварительная сумма иска к России - около 2,5 млрд долларов.