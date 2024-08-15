Сальдо получил подозрение в похищении украинского зерна
Так называемому "губернатору" Херсонской области Владимиру Сальдо сообщили о еще одном подозрении - в похищении почти 3 тысяч тонн украинского зерна.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
В сообщении напомнили, что подозреваемый в 2022 году стал так называемым "губернатором" Херсонщины.
По данным следствия, осенью 2022 года он распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов".
В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших различным субъектам хозяйствования.
В дальнейшем Сальдо отдал приказ вывезти зерно из Херсона.
В результате из оккупированного Херсона, который освободили в ноябре 2022 г., успели вывезти баржами на подконтрольную РФ территории РФ зерно 2021 года весом более 2,8 тыс. тонн и стоимостью почти 15 млн грн.
Напомним:
В расследовании "Схем" говорилось, что назначенный РФ руководить оккупированной частью Херсонщины Владимир Сальдо и специально созданная локальная комиссия предоставляли согласование российским компаниям на экспорт украинской агропродукции за границу с нулевой или сниженной вывозной ставкой таможенной пошлины.
Ранее Сальшо признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
Экономическая правда