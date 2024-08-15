В Литве хотят разорвать договоры о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью

Министерство финансов Литвы предлагает разорвать подписанные почти два десятилетия назад соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Министерство подготовило проекты постановлений правительства, предусматривающие разрыв соглашений.

По словам представителей министерства, с начала широкомасштабной агрессии России против Украины, начавшейся в феврале 2022 года, литовская таможня не сотрудничала и не обменивается информацией с таможенными службами России и Беларуси.

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Однако лица, имеющие торговые отношения с этими странами, по данным министерства, предоставляют таможням и судам документы, выданные таможенными органами этих стран, как доказательство законности торговли и соблюдения международных санкций.

Соглашение с Беларусью о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе, а соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности – в феврале 1995 года в Москве.

Денонсация договора с Беларусью, который был ратифицирован в сентябре 2000 года, еще должна быть одобрена президентом и Сеймом.

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Напомним, с 16 августа въезд в Литву всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, будет запрещен.

А с 16 июля легковые автомобили с выданными в Беларуси регистрационными номерами не могут въезжать в Латвию.

Эстония вслед за Латвией и Литвой также запретила въезд легковым автомобилям с выданными в Беларуси регистрационными номерами.

Европейская правда