USAID предоставил агрофирмам Украины десятки прицепов для наращивания перевозок зерна

USAID предоставил четырем агропредприятиям Украины 58 прицепов для ускорения уборки зерна, снижения транспортных расходов и увеличения объема перевозок зерна на 169 тыс. тонн в год.

Об этом сообщила донорская организация, передает "Интерфакс-Украина".

"Недавно предприятия получили эти 20 прицепов, а до того другим 8 предприятиям было предоставлено еще 38 - то есть общее количество прицепов, приобретенных при поддержке USAID, составляет уже 58", - говорится в сообщении.

По подсчетам USAID, предприятия-получатели помощи смогут суммарно нарастить свои перевозки зерна на 234,5 тыс. тонн в год, и этим укрепят украинский агросектор и повысят общемировую продовольственную безопасность.

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Напомним:

Украина по состоянию на 12 августа с начала 2024-2025 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 4,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Экономическая правда

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