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УЗ еще восстанавливает энергосистему компании после российских ударов на этой неделе

Четверг, 15 августа 2024, 13:50 - Виктор Волокита

Россия на этой неделе нанесла удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". 

В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.

Согласно сообщению, задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона быстро вернулась электроэнергия.

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"Сейчас Укрзализныця работает над восстановлением энергосистемы компании", - добавили в УЗ. 

Напомним:

С начала недели Россия несколько раз атаковала северные регионы Украины. В частности речь шла о Сумской и Черниговской областях. В последней обесточивалась промышленность. 

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Экономическая правда

Укрзализныця война Россия
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