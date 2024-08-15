УЗ еще восстанавливает энергосистему компании после российских ударов на этой неделе

Россия на этой неделе нанесла удары по энергетической системе "Укрзализныци" на севере Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В результате атаки были повреждены подстанции компании и временно обесточены отдельные участки путей.

Согласно сообщению, задержки поездов были минимизированы до 40 минут, а в дома жителей региона быстро вернулась электроэнергия.

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"Сейчас Укрзализныця работает над восстановлением энергосистемы компании", - добавили в УЗ.

Напомним:

С начала недели Россия несколько раз атаковала северные регионы Украины. В частности речь шла о Сумской и Черниговской областях. В последней обесточивалась промышленность.

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Экономическая правда