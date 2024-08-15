Директора фирмы подозревают в завладении 6 млн на поставках некачественных дронов для ВСУ

Прокуратура сообщила директору предприятия о подозрении в завладении имуществом на поставках некачественных дронов для ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора и СБУ.

По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем.

В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тыс. FPV-дронов для нужд ВСУ, который проводил Нетешинский горсовет.

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Общая стоимость заключенных контрактов составила 16,4 млн грн, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя присвоил почти треть.

Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА.

Таким образом, как считают правоохранители, подозреваемый присвоил более 5,7 млн грн бюджетных средств.

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Напомним:

НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

Речь идет об и.о. председателя правления АО "Харьковоблэнерго" (2020-2024 гг.) и руководителя коммерческого предприятия.

По данным Украинской правды, в 2020-2024 гг. руководителем "Харьковоблэнерго" был Константин Логвиненко. Именно о нем говорится в сообщениях НАБУ и САП.

Относительно второго фигуранта дела, то есть руководителя коммерческого предприятия, по данным УП, речь идет об Александре Козыре.

Экономическая правда