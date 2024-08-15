Минобороны впервые допустило в войска робота пожарного

міноборони

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины первого пожарного наземного робота.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации ВСУ инженерный наземный роботизированный комплекс пожаротушения.

"Это - подвижная гусеничная платформа со специальным оборудованием для подачи воды под давлением или специальной пены, которая тушит пламя. С помощью пульта управления оператор из безопасного места направляет робота к эпицентру возгорания. Поток жидкости, которая подается на источник горения, можно регулировать дистанционно", - говорится в сообщении.

Реклама:

Отмечается, что наземный роботизированный комплекс изначально разрабатывали для нужд чрезвычайно-спасательных служб, однако машиной заинтересовались военные.

"Робот-пожарный работает на расстоянии до 2 км от оператора на открытой местности и до 400 м на пересеченной. Изображение с опасного участка, где происходит ликвидация возгорания, оператор получает с видеокамеры объективного контроля, которая установлена на платформе", - говорится в сообщении.

Такой робот нужен, например, на местности, где есть невзорвавшиеся боеприпасы, в приближении к горящей технике, в которой есть риск детонации боекомплекта, а также в других потенциально опасных случаях, связанных с риском для жизни и здоровья военнослужащих.

Реклама:

По требованию военных эта роботизированная платформа получила усиленную ходовую часть. Также увеличена дальность управления и время автономной работы.

"Благодаря гусеничному шасси этот робот-пожарный может преодолевать сложный рельеф местности, переезжать горящие обломки, работать при экстремальных температурах и с помощью своего водомета создавать так называемую водную стену", - отмечается в сообщении.

Читайте также: В Украине работают над открытием экспорта вооружений. Зачем это во время войны?

Напомним:

С начала большой войны, Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в войсках около 20 образцов боевых бронемашин с защитой от мин и засад.

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.