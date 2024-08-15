Падение цен на жилье в Китае обновило 9-летний минимум, несмотря на усилия компартии

В июле цены на новое жилье в Китае упали самыми быстрыми темпами за последние девять лет, поскольку множество мер поддержки не смогли стабилизировать цены и восстановить доверие в испытывающем трудности секторе недвижимости.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Цены на новое жилье упали на 4,9% по сравнению с предыдущим годом - это самое резкое падение с июня 2015 года и глубже, чем падение на 4,5% в июне.

Длительный спад на рынке жилья стал тяжелым бременем для второй по величине экономики мира и ее потребителей: аналитики говорят, что целевой показатель Пекина в 5% ВВП на 2024 год может оказаться слишком амбициозным, даже несмотря на то, что другие экономические показатели стабилизировались.

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Пекин активизирует усилия по поддержке сектора, который на пике своего развития составлял четверть экономики, в том числе снижает ипотечные ставки и уменьшает расходы на покупку жилья.

В месячном измерении цены на новое жилье снижались 13-й месяц подряд, упав на 0,7%, что соответствует темпам падения в июне.

Среди 70 исследованных городов, только два - Шанхай и Сиань - сообщили о росте цен на новое жилье в месячном измерении, и только в Шанхае был зафиксирован рост цен на рынке жилья для перепродажи.

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Ежеквартальный опрос, опубликованный на прошлой неделе центральным банком Китая, показал, что 23,2% жителей страны считают, что цены на жилье упадут в третьем квартале, что является рекордно высоким показателем с тех пор, как данные стали доступны в 2013 году.

Напомним:

В июле промышленное производство в Китае росло самыми медленными темпами за последние 4 месяца на фоне этого глубокий спад в сфере недвижимости обременяет вторую по величине экономику мира.