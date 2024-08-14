Россолигарх Фридман требует от Люксембурга $16 млрд из-за замороженных активов

Российско-израильский олигарх Михаил Фридман подал иск против властей Люксембурга на сумму 16 миллиардов долларов из-за замораживания его активов после внесения его в санкционный список Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В исковых документах юристы Фридмана утверждают, что санкции ЕС против олигарха применили без надлежащей правовой процедуры, а его активы все еще заморожены, что препятствует ему управлять ими или получать выгоду от них.

Фридман требует от властей Люксембурга "компенсации, основанной на справедливой рыночной стоимости его инвестиций", которая, по словам его юристов, "по консервативным оценкам, составляет не менее 16 миллиардов долларов".

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Иск ссылается на инвестиционное соглашение 1989 года между Люксембургом и бывшим Советским Союзом и утверждает, что Люксембург нарушил защиту, гарантированную ему как инвестору согласно условиям соглашения.

Его россолигарх хочет рассматривать в Гонконгском арбитраже в соответствии с правилами международной торговли ООН. В юридическую команду Фридмана входит Шери Блэр – жена экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Фридман – основной акционер "Альфа-групп", одной из крупнейших частных инвестиционных групп России – попал под санкции в 2022 году после вторжения России в Украину как "ведущий российский финансист и посредник ближайшего окружения Путина".

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В апреле Суд Евросоюза аннулировал тогдашнее санкционное решение Совета ЕС, мотивировав это тем, основания включения Фридмана в санкционный список не были достаточно обоснованы.

Поскольку решение Суда не касалось более поздних решений Совета ЕС, санкции против Фридмана до сих пор действуют. Они также находятся под санкциями США, Великобритании, Украины и других государств из-за близости к российскому диктатору Путину.

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Европейская правда