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В Херсоне в результате вражеской атаки дронами обесточивание в одном районе города 

Среда, 14 августа 2024, 18:25 - Виктор Волокита

В Херсоне в результате очередной вражеской атаки дронами повреждено электрооборудование, есть обесточивание. 

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. 

Он уточнил, что электрооборудование подлежит замене. В то же время провести эти работы в ближайшее время невозможно из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью.

"Сейчас обесточены около 10 000 точек учета в Днепровском районе Херсона", - сказал Мрочко.

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Он заверил, что при малейшей возможности специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам. 

Напомним:

14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. 

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Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области. 

Экономическая правда

электроэнергия Херсон энергетика война
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