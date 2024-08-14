В Херсоне в результате вражеской атаки дронами обесточивание в одном районе города 

В Херсоне в результате очередной вражеской атаки дронами повреждено электрооборудование, есть обесточивание.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Он уточнил, что электрооборудование подлежит замене. В то же время провести эти работы в ближайшее время невозможно из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью.

"Сейчас обесточены около 10 000 точек учета в Днепровском районе Херсона", - сказал Мрочко.

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Он заверил, что при малейшей возможности специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам.

Напомним:

14 августа россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе.

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Кроме того, российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области.

Экономическая правда