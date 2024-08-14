Американский think tank Rand будет сотрудничать с правительством в сфере экономики

Американская аналитическая организация Rand будет сотрудничать с украинским правительством по экономическому развитию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Одна из ключевых американских аналитических организаций Rand приобщается к сотрудничеству с Правительством в приоритетных сферах экономики.

"Американская аналитическая организация Rand сотрудничает с политиками в США и по всей Европе по вопросам, связанным с экономикой, восстановлением и реконструкцией Украины. Аналитическая и исследовательская работа организации будет направлена на разработку экспертных предложений, которые охватывают вопросы наполнения бюджета, увеличение занятости, развития экспорта, поддержки бизнеса и другие сферы, которые имеют значительный экономический эффект", - отметил Первый заместитель Министра экономики Алексей Соболев.

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Также он добавляет, что правительство ценит усилия Rand и ее готовность расширять сотрудничество по ключевым для Украины направлениям, среди которых - конфискация замороженных российских активов, привлечение иностранных инвестиций, развитие человеческого капитала и экспертная поддержка.

Участники встречи акцентировали, что важным фактором для стимулирования экономики является возвращение украинцев домой и развитие человеческого капитала.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили структурные реформы в государственном секторе, в частности, в рамках Плана для Ukraine Facility, направленных на развитие бизнес-климата и предпринимательства, развитие приоритетных секторов, которые могут обеспечить быстрый экономический рост.

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Отмечается, что также речь шла о вопросах восстановления и реконструкции Украины, привлечения инвесторов и международного бизнеса к этому процессу, и вклад, который со своей стороны может сделать организация Rand через внешний анализ.

Участники встречи также акцентировали на усилении ограничительных экономических мер и санкционного давления против РФ, а также на аресте всех российских государственных активов в пользу Украины, которые станут весомым вкладом в восстановление страны.

Сообщается, что RAND Corporation (Research ANd Development) - американский аналитический центр, основанный в 1948 году в Калифорнии, США. RAND является независимой неприбыльной организацией.

Заказчиками исследований RAND выступают правительства и правительственные подразделения разных стран, общественные организации, частные компании. RAND проводит исследования в области обороны, терроризма, межнациональных отношений, современных информационных систем и т.д.

Экономическая правда.