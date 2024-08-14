Сейчас автономность работы связи и интернета без света можно увеличить до 6 часов - оператор

На сегодняшний день 100% автономность мобильной связи и интернета можно увеличить до 5-6 часов, выполнение требования Госспецсвязи по обеспечению автономности в течение 10 часов в ряде случаев нереалистично.

Об этом сказал CEO "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба, передает "Интерфакс-Украина".

"Возможно, вариант, когда базовые станции ориентировались бы не на 10 часов автономной работы, а на 5-6 часов, был бы более реалистичным. Но при условии, что это будет обеспечиваться в координации с другими элементами системы, с энергетикой", - сказал Шелемба.

По его словам, выполнение требует генерации 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, что также является частью проблемы.

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"Три украинских мобильных оператора вместе имеют 40 тыс. базовых станций. Каждой из них требуется питание не менее 5 КВт в час, то есть на 10 часов - 50 КВт. И нужно чтобы они зарядились за два часа.

Это означает, что на каждую из них надо будет подавать 25 кВт в час - 25 кВт на 40 тысяч станций, то это уже 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, который должен быть сгенерирован в системе. И это тоже часть проблемы", - сказал CEO „Датагруп-Воля".

Он также уточнил, что не на все базовые станции подведена такая мощность, в которой они нуждаются. Поэтому выполнение распоряжения Госспецсвязи невозможно без тесного сотрудничества с "Укрэнерго", облэнерго. Ряд базовых станций нужно будет подводить к большей мощности.

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Многие базовые станции расположены на крышах и для установки там аккумуляторных батарей нужно провести серьезное техническое исследование крыши, отметил Шелемба.

"Потому что одно дело поставить батареи, которые могут обеспечивать автономность работы в течение четырех часов, и совсем другое - установить оборудование для обеспечения 10 часов автономной работы. Батареи очень тяжелые, они имеют высокую плотность, поэтому давление на единицу площади будет очень высоким. Это может привести даже к обвалу крыши", - предупредил CEO „Датагруп-Воля".

Чтобы это предотвратить, нужно делать технические исследования, технический проект, получать разрешение соответствующих служб, подчеркнул он. Часть оборудования нужно будет заменять - в частности, шкафы, в которых размещается оборудование. "Все это в большинстве случаев невозможно заказать, привезти и установить в те сроки, которые указаны в распоряжении", - сказал Шелемба.

Напомним:

Ранее Киевстар, Vodafone и lifecell сообщили, что обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений электроснабжения крайне сложно, даже при максимальных усилиях.

Экономическая правда