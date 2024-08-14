Сейчас автономность работы связи и интернета без света можно увеличить до 6 часов - оператор
На сегодняшний день 100% автономность мобильной связи и интернета можно увеличить до 5-6 часов, выполнение требования Госспецсвязи по обеспечению автономности в течение 10 часов в ряде случаев нереалистично.
Об этом сказал CEO "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба, передает "Интерфакс-Украина".
"Возможно, вариант, когда базовые станции ориентировались бы не на 10 часов автономной работы, а на 5-6 часов, был бы более реалистичным. Но при условии, что это будет обеспечиваться в координации с другими элементами системы, с энергетикой", - сказал Шелемба.
По его словам, выполнение требует генерации 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, что также является частью проблемы.
"Три украинских мобильных оператора вместе имеют 40 тыс. базовых станций. Каждой из них требуется питание не менее 5 КВт в час, то есть на 10 часов - 50 КВт. И нужно чтобы они зарядились за два часа.
Это означает, что на каждую из них надо будет подавать 25 кВт в час - 25 кВт на 40 тысяч станций, то это уже 1,0 ГВт дополнительного объема электроэнергии, который должен быть сгенерирован в системе. И это тоже часть проблемы", - сказал CEO „Датагруп-Воля".
Он также уточнил, что не на все базовые станции подведена такая мощность, в которой они нуждаются. Поэтому выполнение распоряжения Госспецсвязи невозможно без тесного сотрудничества с "Укрэнерго", облэнерго. Ряд базовых станций нужно будет подводить к большей мощности.
Многие базовые станции расположены на крышах и для установки там аккумуляторных батарей нужно провести серьезное техническое исследование крыши, отметил Шелемба.
"Потому что одно дело поставить батареи, которые могут обеспечивать автономность работы в течение четырех часов, и совсем другое - установить оборудование для обеспечения 10 часов автономной работы. Батареи очень тяжелые, они имеют высокую плотность, поэтому давление на единицу площади будет очень высоким. Это может привести даже к обвалу крыши", - предупредил CEO „Датагруп-Воля".
Чтобы это предотвратить, нужно делать технические исследования, технический проект, получать разрешение соответствующих служб, подчеркнул он. Часть оборудования нужно будет заменять - в частности, шкафы, в которых размещается оборудование. "Все это в большинстве случаев невозможно заказать, привезти и установить в те сроки, которые указаны в распоряжении", - сказал Шелемба.
Напомним:
Ранее Киевстар, Vodafone и lifecell сообщили, что обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений электроснабжения крайне сложно, даже при максимальных усилиях.
Экономическая правда