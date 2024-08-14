АРМА выбрало оценщика ТРЦ Gulliver

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выбрало ЧП "Бизнес Консалтинг" оценщиком ТРЦ Gulliver.

Об этом сообщила глава агентства Елена Дума.

"После независимой оценки актива АРМА объявит конкурс на отбор управляющего ТРЦ Gulliver.

Все желающие смогут принять в нем участие и побороться за возможность управлять одним из крупнейших ТРЦ столицы. Квалификационные требования к претендентам будут объявлены позже", - сообщила Дума.

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Напомним:

25 июля Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило в суд дело, в котором обвиняет владельцев ТРЦ "Гулливер" в уклонении от уплаты 146 млн грн налогов. В компании считают обвинение надуманным и необоснованным.

29 июля АРМА объявило конкурс на отбор оценщика ТРЦ Gulliver и уже осматривает офисные помещения.

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Позже стало известно, что работников агентства при осмотре ТРЦ Gulliver частично не допустили на осмотр офисных помещений.

Экономическая правда