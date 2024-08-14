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Mars купит компанию производителя Pringles за 36 миллиардов долларов

Среда, 14 августа 2024, 15:25 - Алексей Артемчук
 
getty images

Mars, чьи бренды включают M&M's и Snickers, заявил, что покупает производителя Cheez-It и Pringles - компанию Kellanova в сделке стоимостью почти 36 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Семейный кондитерский гигант Mars заявил, что покупает производителя Cheez-It и Pringles Kellanova за почти 36 млрд долл, что делает это крупнейшей покупкой в индустрии упакованных пищевых продуктов.

Mars заплатит 83,50 долл за акцию в рамках наличной сделки за Kellanova, что составляет около 33% прибавки к цене закрытия 2 августа.

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Акции Kellanova выросли примерно на 8% до 80,45 долл перед звонком. По подсчетам Reuters, на основе собственного капитала она оценивается в 28,58 млрд долл.

Эта сделка, которая стоила Mars 23 млрд долл США, объединит под одной крышей популярные потребительские бренды, включая шоколадные конфеты Twix, Bounty и Milky Way от Mars, а также портфель снеков Kellanova - Pop-Tarts, Rice Krispies Treats и замороженные вафли Eggo.

Сообщается, что в 2023 году чистые продажи Kellanova составили более 13 миллиардов долларов.

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Бренд Mars до сих пор получает прибыль в России, увеличив там прибыль.

Экономическая правда.

кондитерские изделия торговля
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