Минфин разместил ОВГЗ на более 7,2 миллиарда: какая доходность

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,204 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму более 7,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

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1 926 млн грн под 14,65% с погашением через 1,1 года;

24 млн грн под 15,43% с погашением через 2 года;

5 254 млн грн под 16,43% с погашением через 3,2 года.

Напомним:

В Нацбанке рассматривают варианты оптимального решения по изменению условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленных в 2022 году.

Граждане Украины увеличили инвестиции в военные облигации на 5,2 млрд грн в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

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Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник 30 июля повысило ставку отсечения 2-летних бумаг с 15,4% до 15,5%, что позволило ему на порядок увеличить объемы их продаж.