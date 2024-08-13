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Минфин разместил ОВГЗ на более 7,2 миллиарда: какая доходность

Вторник, 13 августа 2024, 20:25 - Алексей Артемчук
 
минфин

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,204 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму более 7,2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ: 

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  • 1 926 млн грн под 14,65% с погашением через 1,1 года; 
  • 24 млн грн под 15,43% с погашением через 2 года; 
  • 5 254 млн грн под 16,43% с погашением через 3,2 года.

Напомним:

В Нацбанке рассматривают варианты оптимального решения по изменению условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленных в 2022 году. 

Граждане Украины увеличили инвестиции в военные облигации на 5,2 млрд грн в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

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Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник 30 июля повысило ставку отсечения 2-летних бумаг с 15,4% до 15,5%, что позволило ему на порядок увеличить объемы их продаж.

ОВГЗ Минфин
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Экономическая правда
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