"Укрзализныця" сэкономила более полумиллиарда на энергоресурсах

За 6 месяцев 2024 года компания на 10% уменьшила по сравнению с 2022-2023 годами расходы электроэнергии и дизтоплива при осуществлении перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

За 6 месяцев 2024 года "Укрзализныця" сэкономила 520 млн на расходах электроэнергии и дизтоплива при осуществлении перевозок

По сравнению с аналогичным периодом прошлого и позапрошлого годов экономия достигла 10%.

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Сообщается, что заметно уменьшить расходы удалось благодаря внедрению мер энергоэффективности.

Компания снизила нормы расхода дизтоплива и увеличила долю перевозок под электротягой, которая в 2-3 раза дешевле тепловоза.

К тому же это снижает злоупотребления с дизельным топливом. Кроме того, компания сейчас закупает дизель у производителей через Prozorro.Маркет, что гарантирует лучшую цену. Среди условий поставки - окраска топлива, чтобы его было легко обнаружить в случае краж.

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Отмечается, что сейчас достигнут уровень, когда 92% всех грузовых перевозок осуществляются с использованием электроэнергии.

Благодаря целенаправленному сокращению работы в теплотяге за 6 месяцев 2024 года потребление дизельного топлива на тягу поездов уменьшено на 10 тыс тонн.

Напомним:

По результатам работы в июле "Укрзализныця" впервые с начала года получит убыток. Компания требует реформу грузовых тарифов.

Антимонопольный комитет порекомендовал Укрзализныце изменить условия тендеров, после жалобы Ассоциации банкиров.

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Министерства инфраструктуры от 2021 года "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги".