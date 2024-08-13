Британия зафиксировала атаки хуситов на торговое судно у берегов Йемена

Агентство морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало попытки боевиков-хуситов атаковать торговое судно с помощью надводных дронов.

Заявление UKMTO приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, капитан судна сообщил, что его атаковал надводный дрон, который был успешно выведен из строя примерно в 116 км к юго-западу от йеменской Ходейды.

Судно также сообщило о двух взрывах в непосредственной близости от него.

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В UKMTO добавили, что другое судно, расположенное в 179 км к северо-западу от йеменского портового города Ходейда, сообщило о взрыве неподалеку.

Суда и экипажи, участвовавшие в обоих инцидентах, находятся в безопасности и направляются в следующий порт.

Нападения хуситов вызвали ответные удары со стороны США и Великобритании и нарушили мировую торговлю, поскольку судовладельцы перенаправляют суда подальше от Красного моря и Суэцкого канала, чтобы плавать более длинным маршрутом вокруг южной оконечности Африки.

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С прошлого ноября хуситы применяют беспилотники, баллистические и крылатые ракеты для атак на американские вооруженные силы, торговые суда, их экипажи в Красном море и Аденском заливе, а также гражданское население в Израиле.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В июне американское Министерство финансов разоблачило компании из Китая и Омана, которые помогали хуситам получать оружие.

Европейская правда