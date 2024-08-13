Впервые с 2022 года: в Харькове ФГИ выставил на приватизацию имущество института
Фонд госимущества выставил на приватизацию первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове.
Об этом сообщил председатель ФГИ Виталий Коваль.
Речь идет о едином имущественном комплексе государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований".
Это 5-этажное здание в центре Харькова, расположенное по адресу улица Сумская, 1.
Сейчас основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений. Приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города.
В состав единого имущественного комплекса входят:
- Нежилые помещения общей площадью 4163,7 м²
- Гараж площадью 209,6 м²
- Асфальтовая площадка площадью 50,24 м²
Аукцион состоится 16 августа в системе "Прозорро.Продажи". Торги начинаются с суммы 839 000 грн.
Напомним:
Фонд госимущества (ФГИУ) в течение 5-9 августа провел 9 успешных приватизационных аукционов на почти 113,5 млн грн (+ 22,7 млн грн НДС).
Экономическая правда