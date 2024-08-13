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Впервые с 2022 года: в Харькове ФГИ выставил на приватизацию имущество института 

Вторник, 13 августа 2024, 11:56 - Виктор Волокита
 

Фонд госимущества выставил на приватизацию первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове.

Об этом сообщил председатель ФГИ Виталий Коваль.

Речь идет о едином имущественном комплексе государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований".

Это 5-этажное здание в центре Харькова, расположенное по адресу улица Сумская, 1. 

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Сейчас основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений. Приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города.

В состав единого имущественного комплекса входят:

  • Нежилые помещения общей площадью 4163,7 м²
  • Гараж площадью 209,6 м²
  • Асфальтовая площадка площадью 50,24 м²

Аукцион состоится 16 августа в системе "Прозорро.Продажи". Торги начинаются с суммы 839 000 грн.

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Напомним:

Фонд госимущества (ФГИУ) в течение 5-9 августа провел 9 успешных приватизационных аукционов на почти 113,5 млн грн (+ 22,7 млн грн НДС).

Экономическая правда

Фонд госимущества Харков
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