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На станции "Суджа" в Курской области есть разрушения - спутниковые фото

Понедельник, 12 августа 2024, 19:39 - Виктор Волокита
 

Спутниковые снимки свидетельствуют о разрушениях на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области РФ.

Часть повреждений появилась между 9 и 10 августа, другая часть - между 10 и 11 августа, сообщает русская служба Радио свобода.

Фото за 11 августа свидетельствуют, что почти полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование.

При этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

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Напомним:

Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", расположенную примерно в пяти милях внутри территории России.

Бои вблизи газовой станции "Суджа", через которую российский газ транзитом через Украину идет в страны ЕС, вызвали беспокойство относительно внезапной остановки потоков до окончания соглашения с "Газпромом".

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Российский "Газпром" заявил, что продолжает подавать газ в Европу через станцию "Суджа".

Россия Украина газ
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