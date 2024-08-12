Ajax Systems вошла в пятерку крупнейших IT-компаний Украины, показав самый быстрый рост

Украинский разработчик и производитель профессиональных систем безопасности Ajax Systems вошел в пятерку крупнейших IT-компаний Украины по количеству специалистов, за полгода к компании присоединилось 417 специалистов.

Об этом говорится в исследовании DOU.

Отмечается, что Ajax Systems сейчас занимает 4 место по количеству специалистов по состоянию на июль 2024 года. За последние 6 месяцев компания выросла на 417 специалистов, что является лучшим показателем среди всех компаний.

Поэтому это впервые за два с половиной года, когда изменился состав пяти крупнейших IT-компаний в Украине. Так, из топ-5 выбыла компания Evoplay, которая попала туда летом 2022 года.

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Кроме того, в трех крупнейших компаниях пока сохраняется отрицательная динамика.

Напомним:

За первые 6 месяцев 2024 года в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество специалистов сократилось на 2,4 тысячи или на 2,9%. Общее количество специалистов в этих компаниях составляет 79,4 тыс.

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Украинский разработчик и производитель профессиональных систем безопасности Ajax Systems начал продажи в США вместе со своим первым дистрибьютором в Северной Америке SS&SI.