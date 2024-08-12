Рынок автобусов упал на треть 

За первые семь месяцев 2024 года автобусный парк Украины пополнили на 30% меньше автобусов чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

За первые январь-июль 2024 года автобусный парк Украины пополнили 1007 автобусов, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года.

Всего с начала года закупили 563 новых автобуса (-36%) и 444 подержанных (-18%).

Реклама:

В июле украинский автопарк пополнили 138 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 34% меньше, чем в прошлом году и почти не отличается от результата июня.

Доля новой техники в этом объеме составила 62%, что на 11 процентных пунктов больше прошлогоднего показателя и на 17 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди новых автотранспортных средств в июле чаще всего впервые регистрировали:

Реклама:

Ford - 35 ед;

Citroen - 18 ед;

Ataman - 16 ед.

Среди подержанных автобусов:

Mercedes-Benz - 24 ед;

Van Hool - 6 ед;

Iveco - 4 ед.

Напомним:

ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (г. Чернобыль) 24 июля по результатам тендера заказало ООО "Спецтехника+" междугородний автобус стоимостью 5,49 млн грн.

Правительство приняло решение о выделении 1 млрд грн на закупку школьных автобусов.

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.