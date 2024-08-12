Рынок автобусов упал на треть
За первые семь месяцев 2024 года автобусный парк Украины пополнили на 30% меньше автобусов чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
За первые январь-июль 2024 года автобусный парк Украины пополнили 1007 автобусов, что на 30% меньше аналогичного периода прошлого года.
Всего с начала года закупили 563 новых автобуса (-36%) и 444 подержанных (-18%).
В июле украинский автопарк пополнили 138 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 34% меньше, чем в прошлом году и почти не отличается от результата июня.
Доля новой техники в этом объеме составила 62%, что на 11 процентных пунктов больше прошлогоднего показателя и на 17 п.п. больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Среди новых автотранспортных средств в июле чаще всего впервые регистрировали:
- Ford - 35 ед;
- Citroen - 18 ед;
- Ataman - 16 ед.
Среди подержанных автобусов:
- Mercedes-Benz - 24 ед;
- Van Hool - 6 ед;
- Iveco - 4 ед.
Напомним:
ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (г. Чернобыль) 24 июля по результатам тендера заказало ООО "Спецтехника+" междугородний автобус стоимостью 5,49 млн грн.
Правительство приняло решение о выделении 1 млрд грн на закупку школьных автобусов.
В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа.