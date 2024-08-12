Миллиарды купюр в долларах и евро попадают в Россию, несмотря на санкции

Более 2 млрд в долларах и евро было отправлено в Россию из ОАЭ и Турции с тех пор, как США и ЕС запретили экспорт своих банкнот в марте 2022 года.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на данные таможни.

Около 2,3 миллиарда долларов и евро было отправлено в РФ после того, как США и ЕС запретили экспорт своих купюр в марте 2022 года после начала большой войны.

Отмечается, что России удалось обойти санкции, которые блокируют импорт наличности, и предполагают, что доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что Москва стремится уменьшить свою зависимость от твердой валюты.

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Таможенные данные, полученные от коммерческого поставщика, свидетельствуют, что наличные перевозилась в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией.

Сообщается, что страна происхождения более чем половины общей суммы не была указана в документах.

В декабре правительство США пригрозило штрафными санкциями финансовым учреждениям, которые помогают России обходить санкции, и ввело санкции против компаний из третьих стран в течение 2023 и 2024 годов.

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Китайский юань обогнал доллар и стал самой продаваемой иностранной валютой в Москве, хотя значительные проблемы с платежами сохраняются.

В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в Россию было ввезено банкнот долларов и евро на сумму 18,9 млрд долл, тогда как за предыдущие четыре месяца - лишь 17 млн долл.

В сообщении добавляют, что с февраля 2022 года до конца 2023 года из России было вывезено лишь 98 млн в долларах и евро.

Поступления иностранной валюты, наоборот, были гораздо больше. Крупнейшим декларантом иностранной валюты была малоизвестная компания "Аэро-Трейд", которая предлагает услуги беспошлинной торговли в аэропортах и на борту самолетов.

За этот период она задекларировала около 1,5 млрд долл.

"Аэро-Трейд" зарегистрировала 73 отправления на сумму 20 млн долл или евро каждое, все они были оформлены в московском аэропорту "Домодедово", международном узловом пункте вблизи штаб-квартиры компании. В таможенных декларациях грузы были описаны как обмен или выручка от бортовой торговли.

Более четверти из 2,27 млрд долл банкнот было импортировано банками, большая часть из них - в оплату за драгоценные металлы.

Напомним:

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.

Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте.

Банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.

После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.