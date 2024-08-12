Замглавы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов

Служба безопасности Украины и НАБУ при содействии министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, которую организовал его заместитель.

Источник: СБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура, ОГП, источники УП в правоохранительных органах

Детали: В результате комплексных мероприятий заместителя главы минэнерго задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

По данным источников "Украинской правды", речь идет об Александре Хейло.

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По данным следствия, за эту сумму чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровском, отмечают в СБУ.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю министра энергетики.

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Однако чиновник, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, начал требовать деньги за ее вывоз.

К незаконной деятельности он привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого горного комбината должны были начать эвакуацию оборудования после получения организатором сделки части взятки.

По договоренности деньги должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долл. США на каждой встрече.

Передача неправомерной выгоды происходила через привлеченных сообщников.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала каждый из "траншей". И в результате правоохранители задержали чиновника Минэнерго и трех его сообщников "с поличным" после получения третьего транша.

Сейчас всем четырем задержанным сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос о применении к задержанным меры пресечения.

Украинская правда