Тысячи людей в Сербии требуют остановить крупнейшую в Европе шахту по добыче лития

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Тысячи людей собрались в центре Белграда в субботу 10 августа, требуя остановить литиевый проект Rio Tinto в Западной Сербии из-за опасений, что он может загрязнить близлежащие земли и воду.

Об этом сообщает Reuters.

Златко Коканович, лидер протеста и фермер из региона Ядар, где планируется строительство шахты, призвал протестующих заблокировать два крупных железнодорожных вокзала в Белграде.

Чиновники заявили, что протесты были политически мотивированными и имели целью свергнуть президента Александара Вучича и его правительство.

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В прошлом месяце Сербия возобновила лицензию компании Rio на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника, через два года после того, как предыдущее правительство остановило этот процесс из-за беспокойства экологических групп.

Это решение вызвало общенациональные протесты в городах по всей Сербии. Протестующие дали правительству крайний срок для запрета разведки и добычи лития, который истек в субботу 10 августа

"Мы не собираемся сдаваться. Шахта не может быть построена на сельскохозяйственных землях", - сказала 63-летняя Мика Милиованович, работница. "Это не имеет ничего общего с политикой". В пятницу президент Вучич заявил, что власти получили информацию из России о том, что в Сербии планируется государственный переворот.

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"У нас есть причины быть осторожными", - сказал вице-премьер Александр Вулин в субботу в интервью информационному агентству Tanjug.

Литий является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей и мобильных устройств. Чиновники говорят, что литиевая шахта будет стимулировать экономику Сербии, но экологи говорят, что цена на литий будет слишком высокой.

19 июля Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц и комиссар ЕС по вопросам энергетики Марош Шефчович подписали соглашение, которое предоставит производителям из стран-членов ЕС доступ к сырью, добываемому в Сербии, включая литий.

Соглашение призвано уменьшить зависимость ЕС от импорта из Америки и Азии.

Напомним:

В мае Украина и Сербия договорились о проведении первого с 2013 года заседания Межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Экономическая правда