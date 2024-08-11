Турция разблокировала Instagram

В субботу Турция заявила, что возобновила доступ к социальной сети Instagram после того, как компания согласилась сотрудничать с турецкими властями.

О разблокировании соцсети сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, пишет "Европейская правда".

Турция заблокировала доступ к социальной сети 2 августа из-за несоблюдения "законов и правил" страны и общественных интересов.

"В результате наших переговоров с представителями Instagram мы снимем блокировку доступа ... после того, как они пообещали сотрудничать, чтобы удовлетворить наши требования по серии преступлений и цензуры, накладываемой на пользователей", – заявил министр транспорта и инфраструктуры Уралоглу в своей заметке в соцсети X (Twitter).

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Впоследствии он сообщил, что доступ к сети разблокирован.

"Были достигнуты значительные успехи в повышении безопасности в цифровой среде Турции, соблюдении законодательства, защите прав пользователей и разработке справедливого механизма проверок", – добавил Уралоглу.

По словам Уралоглу, материнская компания Instagram Meta согласилась соблюдать турецкое законодательство и обеспечить эффективное удаление постов и контента, если они содержат элементы определенных преступлений или "пропаганды терроризма".

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Ранее Турция обвинила Instagram в блокировании постов с соболезнованиями в связи с убийством Исмаила Гании, лидера палестинского боевика террористической группировки ХАМАС.

Турция осудила военные действия Израиля в секторе Газа, призвала к немедленному прекращению огня и раскритиковала безусловную поддержку Израиля со стороны Запада.

Девятидневная блокировка Instagram в Турции вызвала протесты со стороны пользователей и малых предприятий, которые контактируют со своими клиентами через эту платформу.

По данным платформы данных Statista, Турция занимает пятое место в мире по количеству пользователей Instagram, с более чем 57 миллионами пользователей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о недовольстве работой социальных сетей на фоне блокировки Instagram.

Европейская правда