В МАГАТЭ призвали к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии призвало к сдержанности из-за ситуации вблизи Курской АЭС.

Источник: сайт МАГАТЭ, заявление Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Детали: МАГАТЭ сообщило, что отслеживает ситуацию в связи с сообщениями о военных действиях, происходящих вблизи Курской атомной электростанции (АЭС).

По информации агентства, эта АЭС имеет шесть энергоблоков с двумя различными типами реакторов: РБМК-1000 и ВВЭР-510. Два из РБМК-1000 находятся в состоянии остановки, а два - в полной эксплуатации. Два энергоблока ВВЭР-510 находятся на стадии строительства.

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Прямая речь Гросси: "В связи с сообщениями о значительной военной активности, я хотел бы напомнить всем сторонам о семи незаменимых столпах обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности во время вооруженного конфликта. Кроме того, я подчеркиваю пять конкретных принципов обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности, которые были установлены для Запорожской АЭС в контексте нынешнего конфликта между Российской Федерацией и Украиной, и которые одинаково применимы и в этой ситуации. Они включают, среди прочего, императив обеспечения физической целостности атомной электростанции. Это справедливо независимо от того, где расположена АЭС".

Еще детали: Он также призвал все стороны к максимальной сдержанности, "чтобы избежать ядерной аварии с потенциально серьезными радиологическими последствиями".

Гросси заявил, что лично находится в контакте с соответствующими органами власти обеих стран.

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Напомним:

9 августа стало известно о том, что в России готовят к обороне Курскую атомную электростанцию из-за приближения некоторых групп ВСУ.

Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.

Украинская правда