Хорватия планирует предоставить Украине дополнительное генерирующее оборудование
Хорватия рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.
Об этом, как сообщает пресс-служба Минэнерго, стороны договорились по результатам встречи заместителя министра энергетики Романа Андарака и Чрезвычайного и Полномочного Посла Хорватии в Украине Аницея Джамича.
Кроме того, хорватская сторона подтвердила готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине.
Также рассматривалось участие Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, поддержка семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии, и обмен опытом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.
Как говорится в сообщении, Хорватии уже предоставила Украине 75 тонн оборудования для украинской энергетической инфраструктуры.
Напомним:
Украина подписала с Хорватией межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.
Экономическая правда