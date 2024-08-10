Хорватия планирует предоставить Украине дополнительное генерирующее оборудование

Хорватия рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минэнерго, стороны договорились по результатам встречи заместителя министра энергетики Романа Андарака и Чрезвычайного и Полномочного Посла Хорватии в Украине Аницея Джамича.

Кроме того, хорватская сторона подтвердила готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Также рассматривалось участие Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, поддержка семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии, и обмен опытом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

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Как говорится в сообщении, Хорватии уже предоставила Украине 75 тонн оборудования для украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним:

Украина подписала с Хорватией межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

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Экономическая правда