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Хорватия планирует предоставить Украине дополнительное генерирующее оборудование

Суббота, 10 августа 2024, 11:20 - Виктор Волокита

Хорватия рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минэнерго, стороны договорились по результатам встречи заместителя министра энергетики Романа Андарака и Чрезвычайного и Полномочного Посла Хорватии в Украине Аницея Джамича.

Кроме того, хорватская сторона подтвердила готовность оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Также рассматривалось участие Хорватии в Фонде поддержки энергетики Украины, поддержка семей энергетиков, пострадавших в результате российской агрессии, и обмен опытом в переговорном процессе по вступлению Украины в ЕС.

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Как говорится в сообщении, Хорватии уже предоставила Украине 75 тонн оборудования для украинской энергетической инфраструктуры.

Напомним:

Украина подписала с Хорватией межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. 

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Экономическая правда

Хорватия Украина энергетика
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