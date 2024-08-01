В Украине заметно уменьшилась доля проблемных кредитов в банках: причины 

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2024 года составляла 34,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

По данным НБУ, объем NPL сократился за первое полугодие 2024 года на 4,2 млрд грн до 418,2 млрд грн.

Доля NPL розничных кредитов за это время снизилась на 3,9 п. п. до 19,6%.

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Заметно ускорилось и снижение доли NPL в корпоративном кредитном портфеле - на 1,9 п.п. до 42,2%.

Как говорится в сообщении, ключевые факторы сокращения доли NPL - дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества и списание неработающих розничных кредитов, прежде всего банками с украинским частным капиталом.

"Несмотря на все усилия, восстановление платежеспособности должников остается редкостью", - добавили в НБУ.

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Напомним:

Украинские банки зафиксировали приток средств клиентов и ожидают продолжения этого тренда.

Экономическая правда